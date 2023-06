Σάλος έχει ξεσπάσει στην Αλβανία καθώς διέρρευσε στην εφαρμογή WhatsApp «ροζ» βίντεο με τον δήμαρχο της περιοχής Κούκεσι να κάνει σεξ με μια νεαρή κοπέλα μέσα στο γραφείο του, κάτι που παραδέχτηκε και ο ίδιος.

Πρόκειται για τον Σαφέτ Γκζίσι, πρώην μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος που είναι στην εξουσία και εκλεγμένο στις δημοτικές εκλογές της 14 Μαΐου.

Με ανάρτηση που έκανε στο Facebook -στη συνέχεια απενεργοποίησε τον λογαριασμό του- ο δήμαρχος παραδέχτηκε την αυθεντικότητα του βίντεο, όπως και ότι είναι σε σχέση με τη συγκεκριμένη γυναίκα.

Παράλληλα, υπέβαλε την παραίτηση του, ενώ καθαιρέθηκε από την παράταξή του και ο πρωθυπουργός της Αλβανία, Έντι Ράμα, ανακοίνωσε πως θα γίνουν εκλογές για να προκύψει νέος δήμαρχος.

An erotic video is circulating rapidly on social networks, where it is suspected that the protagonist is the mayor of the Municipality of Kukës, Safet Gjici.#safetgjici #Spiderman

full videohttps://t.co/yiWPj579rf pic.twitter.com/o5RIbcafcK

— Anmol Kumari (@AliAli596174435) June 16, 2023