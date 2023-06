Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, τόνισε σήμερα σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση ότι η Μόσχα βλέπει «νηνεμία» στην ουκρανική αντεπίθεση και ότι το Κίεβο έχει υποστεί σοβαρές απώλειες στις επιθέσεις στο νότο.

Ο Πούτιν ανέφερε, επίσης, ότι μολονότι η Ουκρανία έχει διατηρήσει τις επιθετικές της δυνατότητες, το Κίεβο έχει ήδη αντιληφθεί ότι η αντεπίθεσή του δεν έχει «καμία πιθανότητα».

Ο Πούτιν υποσχέθηκε ακόμη πως η νέα γενιά των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων Sarmat, που έχουν την δυνατότητα να φέρουν 10 ή περισσότερες πυρηνικές κεφαλές, θα αναπτυχθούν σύντομα και θα τεθούν σε ετοιμότητα μάχης.

Ο Πούτιν, μιλώντας σε νέους αποφοίτους στρατιωτικών ακαδημιών στο Κρεμλίνο, επισήμανε την σημασία της «τριάδας» των πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας που μπορούν να επιχειρήσουν από ξηράς, θαλάσσης και αέρος.

«Το πιο σημαντικό θέμα εδώ είναι η ανάπτυξη της πυρηνικής τριάδος, η οποία είναι μια εγγύηση σημαντική για τη στρατιωτική ασφάλεια της Ρωσίας και την παγκόσμια σταθερότητα» επισήμανε.

The main statements of Vladimir Putin at a meeting with graduates of higher military educational institutions:

🔺Russia will continue the development of the nuclear triad, more than half of the RSN are equipped with Yars complexes;

🔺 In the near future, Sarmat with a new… pic.twitter.com/6UHOA2V8gR

— Sprinter (@Sprinter99880) June 21, 2023