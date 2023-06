Μια απίστευτη κατάσταση εκτυλίχθηκε στο αεροδρόμιο του Χιούστον, στο Τέξας, όταν μια 51χρονη γιαγιά εγκατέλειψε την εγγονή της για να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Ονδούρα.

«Η γυναίκα συνελήφθη από την Αστυνομία» ανέφερε εκπρόσωπος του αμερικανικού αεροδρομίου.

Το απόγευμα της Τρίτης, υπάλληλοι αεροπορικής εταιρείας βρήκαν ένα κοριτσάκι 8 ετών, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, να κλαίει και να ζητά τους γονείς του σε έναν τερματικό σταθμό στο αχανές διεθνές αεροδρόμιο Τζορτζ Μπους.

Το ισπανόφωνο κοριτσάκι εξήγησε ότι η γιαγιά της, που την επέβλεπε, την άφησε εκεί και πήγε να προλάβει την πτήση της.

«Σύμφωνα με το παιδί, οι γονείς του έφυγαν από το αεροδρόμιο για να πάρουν το διαβατήριο» της κόρης τους, το οποίο είχαν ξεχάσει, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αουγκούστο Μπερνάλ, διευθυντής επικοινωνίας των αεροδρομίων του Χιούστον.

«Το κοριτσάκι αφέθηκε μόνο του στην αίθουσα check-in» ανέφερε ο ίδιος, χωρίς να διευκρινίσει αν η οκτάχρονη και η γιαγιά της θα ταξίδευαν μαζί.

Οι γονείς του παιδιού κατόρθωσαν να επικοινωνήσουν με τις Αρχές του αεροδρομίου χάρη στις πληροφορίες που έδωσε το κοριτσάκι και επέστρεψαν για να παραλάβουν την κόρη τους.

Woman arrested after leaving granddaughter, 8, at airport

Police in the US state of Texas have detained a woman after she allegedly abandoned her young granddaughter at a busy airport to catch a flight to Honduras, officials said Thursday.

The incident took place Thursday… pic.twitter.com/FlOP4qzMZh

— TV47 (@tv47news) June 22, 2023