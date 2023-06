Συντρίμμια εντόπισε εντός της περιοχής έρευνας, κοντά στον Τιτανικό, το ρομπότ που αναζητεί το υποβρύχιο Titan, σύμφωνα με την αμερικανική Aκτοφυλακή. Ωστόσο, τα συντρίμμια στο συγκεκριμένο σημείο δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί.

Στην ανακοίνωσή της η αμερικανική Ακτοφυλακή αναφέρει ότι ένα σημείο με συντρίμμια ανακαλύφθηκε από τηλεχειριζόμενο όχημα κοντά στην περιοχή έρευνας και οι Aρχές «αξιολογούν τις πληροφορίες» ανέφεραν αξιωματούχοι στο Twitter την Πέμπτη.

Εμπειρογνώμονας δήλωσε με βεβαιότητα ότι τα κομμάτια αυτά ανήκουν στο υποβρύχιο Titan.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

