Δραματικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την εξαφάνιση του υποβρυχίου titan, τα συντρίμμια του οποίου βρέθηκαν στο σημείο των ερευνών. Η OceanGate δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι πιστεύει ότι οι επιβάτες του υποβρύχιου σκάφους με προορισμό τον Τιτανικό έχουν «δυστυχώς χαθεί», σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας.

All five passengers on the missing Titan submersible are believed to be dead, says company which operated the vessel https://t.co/HEpX1GT5pj

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 22, 2023