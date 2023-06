Τραγικός ήταν ο επίλογος των ερευνών για τον εντοπισμό του βαθυσκάφους Titan, τα ίχνη των οποίου είχαν χαθεί από την Κυριακή κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Η αμερικανική ακτοφυλακή επιβεβαίωσε πως τα συντρίμμια που εντοπίστηκαν ανήκουν στο Titan, διευκρινίζοντας ότι οι πέντε επιβαίνοντες πέθαναν εξαιτίας καταστροφικής αποσυμπίεσης που οδήγησε στη διάλυση του βαθυσκάφους.

To Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ «άκουσε» την καταστροφική έκρηξη στο υποβρύχιο την Κυριακή

Το Πολεμικό Ναυτκό των ΗΠΑ φέρεται να «άκουσε» τον ήχο της έκρηξης του υποβρυχίου Titan λίγο αφότου αναφέρθηκε ότι αγνοείται, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, αλλά η τεράστια διεθνής έρευνα ξεκίνησε με την ελπίδα να βρεθούν επιζώντες.

Το ΠΝ των ΗΠΑ διαθέτει ένα μυστικό σύστημα για να καταγράφει ήχους κοντά στις ακτές της χώρας για τον έγκαιρο εντοπισμό εχθρικών υποβρυχίων. Η επαφή με το τουριστικό βαθυσκάφος Titan με τους πέντε επιβαίνοντες χάθηκε στις 09:45 τοπική ώρα της Κυριακής, μία ώρα και 45 λεπτά μετά την έναρξη της κατάδυσης του υποβρυχίου.

«Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διεξήγαγε ανάλυση ακουστικών δεδομένων και εντόπισε μια ανωμαλία που συνάδει με έκρηξη στην ευρύτερη περιοχή, όπου βρισκόταν το υποβρύχιο Titan όταν χάθηκαν οι επικοινωνίες», δήλωσε στη Wall Street Journal ένας ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, συμπληρώνοντας ότι μολονότι δεν ήταν σίγουρο ότι ο κρότος προερχόταν από το υποβρύχιο, οι πληροφορίες αυτές κοινοποιήθηκαν αμέσως στον επικεφαλής της επιχείρησης εντοπισμού του Titan.

Ο ήχος καταγράφηκε ότι προερχόταν από την περιοχή όπου εντοπίστηκαν τα συντρίμμια από το υποβρύχιο την Πέμπτη. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν αποκάλυψε το όνομα του μυστικού συστήματος ακρόασης, επικαλούμενο ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.

Η έκρηξη δεν εντοπίστηκε από σημαδούρες σόναρ που χρησιμοποιήθηκαν από τις ομάδες έρευνας, κάτι που υποδηλώνει ότι συνέβη πριν φτάσουν εκεί– και φαίνεται ότι την «άκουσε» το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

«Είχαμε συσκευές ακρόασης μέσα στο νερό και δεν ακούσαμε κανένα σημάδι καταστροφικής έκρηξης», πρόσθεσε ο αντιναύαρχος της ακτοφυλακής των ΗΠΑ, Τζον Μόγκερ.

Ακολουθεί ένα χρονικό της μοιραίας αποστολής στο ναυάγιο του Τιτανικού, που διοργανώθηκε από την OceanGate Expeditions:

Η αποστολή αναχωρεί από τη Νέα Γη του Καναδά.

Το βράδυ του Σαββάτου ο βρετανός δισεκατομμυριούχος και λάτρης της περιπέτειας Χάμις Χάρντινγκ, ένας από τους πέντε επιβαίνοντες στο μοιραίο βαθυσκάφος, γράφει σε ανάρτησή του στο Facebook: «Λόγω του χειρότερου χειμώνα εδώ και 40 χρόνια στη Νέα Γη, αυτή η αποστολή θα είναι πιθανότατα η πρώτη και μοναδική επανδρωμένη στο ναυάγιο του Τιτανικού το 2023. Μόλις άνοιξε παράθυρο ευνοϊκών καιρικών συνθηκών και θα επιχειρήσουμε την κατάδυση αύριο». Ήταν η τελευταία του ανάρτηση στο Facebook.

11:00 (ώρα Ελλάδος): Το βαθυσκάφος Titan αναμενόταν να ξεκινήσει την κατάδυσή του, σύμφωνα με ανάρτηση του Χάρντινγκ στο Instagram. Καθυστέρησε, όμως, σύμφωνα με την αμερικανική Ακτοφυλακή.

15:00 (ώρα Ελλάδος): Το βαθυσκάφος Titan ξεκινά την κατάδυσή του στο ναυάγιο του Τιτανικού, σε βάθος 3.810 μέτρων στον βόρειο Ατλαντικό. Αναμενόταν να φθάσει εκεί σε περίπου 2 ώρες, αναφέρει η αμερικανική Ακτοφυλακή.

16:45 (ώρα Ελλάδος): Χάνεται η επικοινωνία μεταξύ του βαθυσκάφους Titan και του πλοίου που το μετέφερε στην περιοχή.

22:00 (ώρα Ελλάδος): Το βαθυσκάφος θα έπρεπε να έχει αναδυθεί στην επιφάνεια, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

23:40 (ώρα Ελλάδος): Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ενημερώνεται από το καναδικό ερευνητικό πλοίο Polar Prince για την εξαφάνιση βαθυσκάφους με πέντε επιβαίνοντες, το οποίο κατευθυνόταν στην περιοχή του ναυαγίου του Τιτανικού, περίπου 900 ναυτικά μίλια ανατολικά του Κέιπ Κοντ των ΗΠΑ.

Αμερικανικά και καναδικά πλοία και αεροσκάφη σπεύδουν στην περιοχή, ρίχνουν σημαδούρες με σόναρ εμβέλειας σχεδόν 4 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον υποναύαρχο της αμερικανικής ακτοφυλακής Τζον Μόγκερ. Επισημαίνει πως είναι εξαιρετικά δύσκολη η διεξαγωγή έρευνας στην περιοχή, ενώ ζητείται συνδρομή εμπορικών πλοίων στην επιχείρηση.

Το πρωί, η οικογένεια του πακιστανικής καταγωγής επιχειρηματία Σαχζάντα Νταγούντ επιβεβαιώνει ότι ο 48χρονος και ο 19χρονος γιος του, Σουλεϊμάν, βρίσκονται μέσα στο βαθυσκάφος Titan. Ζητά από τον κόσμο να προσευχηθεί για την ασφάλειά τους.

17:50 (ώρα Ελλάδος): Η Γαλλία ανακοινώνει ότι θα συνδράμει στις έρευνες, στέλνοντας το πλοίο Atalante με ένα ρομποτικό βαθυσκάφος που διαχειρίζεται το ωκεανογραφικό ινστιτούτο IFREMER.

Στη διάρκεια της ημέρας, καναδικό αεροσκάφος Lockheed P-3 Orion, το οποίο διαθέτει εξοπλισμό για τον εντοπισμό υποβρυχίων, ανιχνεύει ηχητικά σήματα επί αρκετές ώρες. Η αμερικανική Ακτοφυλακή δεν διευκρινίζει το χρονικό διάστημα.

Το αμερικανικό δίκτυο CNN και το περιοδικό Rolling Stone αναφέρουν ότι καναδικό αεροσκάφος ανίχνευσε ήχους χτυπήματος ανά διαστήματα 30 λεπτών. Το Rolling Stone μεταδίδει ότι σόναρ κατέγραψε περισσότερους τέτοιους ήχους 4 ώρες αργότερα. Το CNN αναφέρει επίσης μεταγενέστερους ήχους, αλλά δεν τους περιγράφει με τον ίδιον τρόπο.

Η Τζάνικε Μίκελσεν, φίλη του Χάρντινγκ, δηλώνει: «Όπως είναι τα πράγματα τώρα, θα ήταν θαύμα αν ανασύρονταν ζωντανοί».

Στη διάρκεια της ημέρας, η Ακτοφυλακή και το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, η Ακτοφυλακή του Καναδά και η εταιρία OceanGate Expeditions συγκροτούν κοινό κέντρο ελέγχου για τη διαχείριση της έρευνας.

09:00 (ώρα Ελλάδος): Η αμερικανική Ακτοφυλακή ανακοινώνει ότι καναδικό αεροσκάφος P-3 ανίχνευσε υποβρύχιους θορύβους. Γνωστοποιεί ότι τηλεχειριζόμενα ρομποτικά σκάφη κατευθύνονται στη συγκεκριμένη περιοχή και ότι ειδικοί του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ αναλύουν τα ηχητικά σήματα που καταγράφηκαν.

Το απόγευμα φθάνει στην περιοχή των ερευνών το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Atalante που μεταφέρει το ρομποτικό βαθυσκάφος φθάνει στην περιοχή των ερευνών.

13:00 (ώρα Ελλάδος): Το διαθέσιμο οξυγόνο στο βαθυσκάφος εξαντλείται, σύμφωνα με την εκτίμηση της αμερικανικής ακτοφυλακής. Από τη στιγμή που το Titan σφραγίστηκε για να ξεκινήσει την αποστολή του, το οξυγόνο θα επαρκούσε για 96 ώρες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Ωστόσο αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως τυχόν απώλεια ενέργειας στα παγωμένα βάθη του ωκεανού.

21:00 (ώρα Ελλάδος): Επιβεβαιώνεται ότι τα συντρίμμια που βρέθηκαν κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού ανήκουν στο βαθυσκάφος Titan.

