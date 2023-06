Photo by name_ gravity on Unsplash

Γαλλία: Σάλο προκαλεί η υπόθεση βιασμού μιας γυναίκας από δεκάδες άνδρες. Ο σύζυγός της, τη νάρκωνε και προσκαλούσε βιαστές στο σπίτι τους εδώ και μια δεκαετία. Ο ύποπτος που είναι γνωστός μόνο ως Ντόμινικ Π. φέρεται να έβρισκε βιαστές σε ένα διαδικτυακό φόρουμ στο οποίο τα μέλη συζητούν για βιασμούς κατά συντρόφων τους. Το φόρουμ βρισκόταν σε μια γαλλική ιστοσελίδα με τα μηνύματα να διαγράφονται μετά από λίγες ώρες και έχει συνδεθεί με ποινικές έρευνες για υλικό που περιέχει παιδική πορνογραφία, ρατσιστικό ή αντισημιτικό περιεχόμενο καθώς και πώληση παράνομων ουσιών. Ο Ντόμινικ είναι συνταξιούχος και παντρεμένος με τη σύζυγό του, Φρανσουά (ψευδώνυμο) για περισσότερα από 50 χρόνια και έχουν τρία ενήλικα παιδιά. Ο ίδιος φέρεται να ανακάτευε το αγχολυτικό φάρμακο λοραζεπάμη με το βραδινό της γεύμα πριν φτάσουν οι βιαστές στο σπίτι τους. Οι τουλάχιστον 51 άνδρες, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για βιασμό και προφυλακίστηκαν, ήταν όλων των ηλικιών – από 26 έως 73 ετών – και όλων των κοινωνικών τάξεων (πυροσβέστης, οδηγός φορτηγού, δημοτικός σύμβουλος, υπάλληλος πληροφορικής σε τράπεζα, δεσμοφύλακας, νοσηλευτής και δημοσιογράφος). Βιντεοσκοπούσε τους βιασμούς Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες που δημοσιεύει η Telegraph για το πώς κατάστρωναν την επιχείρηση «βιασμός». Το τσιγάρο και τα αρώματα απαγορεύονταν για να αποφευχθούν οι έντονες μυρωδιές που θα μπορούσαν να ξυπνήσουν τη σύζυγό του. Οι βιαστές έπρεπε να πλένουν τα χέρια τους με ζεστό νερό για να αποφύγουν την απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας, να γδύνονται στην κουζίνα για να μην αφήνουν ρούχα στην κρεβατοκάμαρα, να παρκάρουν κοντά σε σχολείο και να περπατούν στο σκοτάδι μέχρι το σπίτι για να μην κινήσουν τις υποψίες των γειτόνων. Ο Ντόμινικ στη συνέχεια βιντεοσκοπούσε και αρχειοθετούσε σχολαστικά τις σεξουαλικές τους πράξεις, κρατώντας το υλικό σε ένα αρχείο με την ονομασία “ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ” σε ένα USB που ανακάλυψε η αστυνομία. Οι περισσότεροι βιαστές επέστρεφαν ξανά ενώ οι πράξεις στη γυναίκα έγιναν μεταξύ του 2011 και του 2020. Ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν ιδέα ότι η σύζυγός του δεν συναινούσε, ενώ ένας αρνήθηκε ότι επρόκειτο για βιασμό, λέγοντας: «Είναι η γυναίκα του, κάνει ό,τι θέλει μαζί της». «Επέμεινε ότι κανένας από τους άνδρες που ήρθαν στο σπίτι του δεν αρνήθηκε στο να προχωρήσει σε σεξουαλικές πράξεις, δεδομένης της κατάστασης της. Ποτέ δεν χρησιμοποίησε βία ή απειλές εναντίον κανενός ώστε να γίνουν βιασμοί. Κάθε ένας από αυτούς είχε την ελεύθερη βούληση να σταματήσει αυτές τις πράξεις και να φύγει», ανέφεραν οι εισαγγελείς της Αβινιόν που επικαλείται η Le Monde. Κατέρρευσε όταν έμαθε την αλήθεια Η σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η αστυνομία βρήκε το φλασάκι με τα βίντεο στο πλαίσιο έρευνας για τον Ντομινίκ ο οποίος με κρυφή κάμερα βιντεοσκοπούσε γυναίκες στα αποδυτήρια ενός σούπερ μάρκετ το 2020. Όταν η αστυνομία μίλησε με την σύζυγό του, εκείνη τον περιέγραψε ως έναν «υπέροχο άνθρωπο», «ευγενικό και στοργικό», ο οποίος είχε προσπαθήσει να την πείσει να κάνουν ανταλλαγή συντρόφων, αλλά εκείνη αρνήθηκε καθώς «δεν της άρεσε να την αγγίζουν χωρίς να έχει αισθήματα (για κάποιον)». Όταν έμαθε την αλήθεια η γυναίκα κατέρρευσε και απέκτησε τάσεις αυτοκτονίας ενώ είπε πως «ήμουν ένα αντικείμενο για αυτόν». Συνθέτοντας κομμάτια από το παρελθόν, η Φρανσουά ανέφερε πως τα φάρμακα που της έδινε θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη συχνή κόπωση και την «αφηρημάδα» της. Επίσης, είχε ανεξήγητα γυναικολογικά προβλήματα. Μάλιστα, οι ιατρικές εξετάσεις είχαν δείξει ότι είχε μολυνθεί από τέσσερα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Η ίδια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Ο Ντόμινικ δήλωσε στους ανακριτές πως ακόμα την αγαπάει ενώ την αποκάλεσε και «αγία». «Ήταν η πρώτη του αγάπη και η μοναδική αγάπη της ζωής του», δήλωσε η δικηγόρος του. Η αστυνομία έχει εντοπίσει 92 περιπτώσεις βιασμού της γυναίκας από 83 άνδρες αλλά μέχρι σήμερα έχει ταυτοποιήσει 51. Εάν οι ανακριτές ακολουθήσουν τις συστάσεις του εισαγγελέα, η δίκη – η οποία, σύμφωνα με τη Le Monde, θα είναι ιστορικού μεγέθους για μια τέτοια υπόθεση – αναμένεται να διεξαχθεί το επόμενο έτος. Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις