Ο συνιδρυτής της OceanGate Expeditions, στην οποία ανήκε το βαθυσκάφος Titan που διαλύθηκε εξαιτίας καταστροφικής αποσυμπίεσης κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, υπογράμμισε σήμερα πως ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Στόκτον Ρας, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τους υπόλοιπους τέσσερις επιβαίνοντες, ήταν σχολαστικός σε θέματα ασφαλείας και διαχείρισης κινδύνων.

Ο Γκιγιέρμο Σενλάιν ίδρυσε την OceanGate μαζί με τον Στόκτον Ρας το 2009, αλλά αποχώρησε το 2013 διατηρώντας ένα μικρό ποσοστό των μετοχών. Ο Στόκτον Ρας ήταν ο κυβερνήτης του Titan στη μοιραία αποστολή, που ξεκίνησε την Κυριακή και κατέληξε σε τραγωδία.

«Ο Στόκτον ήταν ένας από τους πιο διορατικούς διαχειριστές κινδύνων που έχω συναντήσει. Απέφευγε το ρίσκο. Είχε βαθύτατη επίγνωση των κινδύνων μιας αποστολής στα βάθη του ωκεανού και ήταν προσηλωμένος στην ασφάλεια» δηλώνει ο Σενλάιν στο πρακτορείο Reuters.

Ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του βαθυσκάφους Titan προέκυψαν το 2018 κατά τη διάρκεια συμποσίου με ειδικούς του κλάδου και έπειτα από αγωγή που κατέθεσε πρώην στέλεχος της OceanGate, η οποία διευθετήθηκε λίγους μήνες αργότερα.

Leaders in the submersible craft industry were so worried about the “experimental” approach of OceanGate that they warned of possible “catastrophic” problems with the submersible’s design and its planned mission to tour the Titanic wreckage. https://t.co/LbBuDYe9XQ

— The New York Times (@nytimes) June 20, 2023