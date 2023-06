Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 25 τραυματίστηκαν όταν νταλίκα προκάλεσε σήμερα καραμπόλα 26 οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο του νοτιοδυτικού Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 10:50 π.μ. (τοπική ώρα) στην επαρχία Κογιλουγέ και Μπογέρ Αχμάντ.

Ο οδηγός της νταλίκας συνελήφθη και ανακρίνεται.

Όπως είπε στους αστυνομικούς, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του εξαιτίας βλάβης στα φρένα, με αποτέλεσμα η νταλίκα να παρασύρει οχήματα και πεζούς.

At least six people were killed and 30 others injured in a chain reaction car accident between 15 cars in Yasuj-Shiraz Road, southwest of Iran, on Friday. pic.twitter.com/eZ9JIfcxlb

— Iran International English (@IranIntl_En) June 23, 2023