Όπως μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, ένα πλoίο με 50 μετανάστες, το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Λιβύη, βρίσκεται ακυβέρνητο στην κεντρική Μεσόγειο, σε διεθνή χωρικά ύδατα.

Σύμφωνα με το Ansa, ο συναγερμός σημάνθηκε από την ΜΚΟ Alarm Phone, η οποία πρόσθεσε ότι στην βάρκα εισέρχεται νερό.

Στην ίδια θαλάσσια περιοχή βρίσκεται ένα ιταλικό αλιευτικό, ενώ οι λιβυκές Αρχές, φέρονται να δήλωσαν ότι δεν μπορούν να απαντήσουν στην έκκληση για βοήθεια, καθώς είναι Παρασκευή, ημέρα αργίας για τους μουσουλμάνους.

🆘! ~50 people at risk in international waters!

Alarm Phone is in contact with a group who escaped from #Libya. The engine stopped working & the boat is adrift. People say water is entering the boat. We alerted authorities & demand a fast rescue to a place of safety! pic.twitter.com/DYV6f219S3

— Alarm Phone (@alarm_phone) June 23, 2023