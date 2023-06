Ο επικεφαλής της ρωσικής εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ διαβεβαίωσε σήμερα πως βρίσκεται στο αρχηγείο του ρωσικού στρατού στην πόλη Ροστόφ –κέντρο κλειδί στη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας– και ότι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ιδίως αεροδρόμιο, βρίσκονται στα χέρια των ανδρών του.

«Βρισκόμαστε στο αρχηγείο, είναι 07:30 το πρωί» [σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας], ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα Telegram.

«Στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ροστόφ βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου», πρόσθεσε, ενώ διακρίνονταν ένστολοι πίσω του καθώς βάδιζαν.

Απαίτησε να πάνε εκεί ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και ο Βαλερί Γκεράσιμοφ, κορυφαίος ρώσος στρατηγός.

Σε άλλο βίντεο, που μεταφορτώθηκε σε λογαριασμό στο Telegram προσκείμενο στη Βάγκνερ, εικονίζεται καθιστός ανάμεσα σε δυο ρώσους στρατηγούς — ο ένας είναι ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, ο οποίος νωρίτερα είχε προτρέψει τον κ. Πριγκόζιν να πάρει πίσω την απειλή του πως θα εκδιώξει κορυφαία στελέχη της στρατιωτικής ιεραρχίας.

🚨 Prigozhin has issued orders to the Defence Ministry commanders who remained at the Southern Military District headquarters in Rostov. pic.twitter.com/h7JPVhHkli

— Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023