Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε σήμερα «θανάσιμη απειλή» την «ένοπλη ανταρσία» του ηγέτη της εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ, του Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος εξεγέρθηκε εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής ιεραρχίας ενώ μίλησε για κίνδυνο «εμφυλίου πολέμου» στη Ρωσία .

Σε τόνο πολεμικό, ο ένοικος του Κρεμλίνου απευθύνθηκε στις 10:00 [τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας] χωρίς να τον κατονομάσει στον άνθρωπο του περιβάλλοντός του ο οποίος πλέον τον αψηφά, αναφερόμενος σε «προδότες» του ρωσικού έθνους που διεμήνυσε πως θα «τιμωρηθούν».

«Αυτό που αντιμετωπίζουμε δεν είναι τίποτε λιγότερο από προδοσία. Προδοσία οφειλόμενη σε υπέρμετρες φιλοδοξίες και προσωπικά συμφέροντα», πρόσθεσε, αναφερόμενος, εμμέσως πλην σαφώς, στον κ. Πριγκόζιν.

Αξίωσε οι εγκέφαλοι της «ένοπλης ανταρσίας» να «εξουδετερωθούν».

Η εξέγερση της Βάγκνερ του κ. Πριγκόζιν –που λέει πως διαθέτει 25.000 άνδρες– αποτελεί «θανάσιμη απειλή» για το ρωσικό κράτος, προειδοποίησε ο ρώσος πρόεδρος.

Putin responds to Wagner coup:

“This is a criminal campaign. It is equivalent to armed mutiny. Russia will defend itself and repel this move. We are fighting for the life and security of our citizens.” pic.twitter.com/4Ax6Mgiq5W

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) June 24, 2023