Ρωσική πηγή ασφαλείας δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι οι μαχητές της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner έθεσαν υπό τον έλεγχό τους όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ, η οποία βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

Ο Πριγκόζιν ανακοίνωσε ότι εάν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Γκερασίμοφ και ο υπουργός Άμυνας Σόιγκου δεν μεταβούν εκεί όπου βρίσκεται, οι δυνάμεις της Βάγκνερ θα μεταφερθούν στη Μόσχα, έχοντας ήδη αποκλείσει το Ροστόφ.

Ο Πριγκόζιν, σε βίντεο του, υποστηρίζει ότι μονάδες της Βάγκνερ θα αποκλείσουν το Ροστόφ και θα κινηθούν προς τη Μόσχα εκτός εάν ο υπουργός Άμυνας Σοϊγκού και ο στρατηγός Γκερασίμοφ μεταφερθούν εκεί όπου βρίσκεται.

Στο ίδιο βίντεο σημείωσε ότι βρίσκεται στα αρχηγεία του στρατού στο Ροστόφ και πως όλες οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις της πόλης τελούν υπό τον έλεγχο της Βάγκνερ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η στάση του δεν εμποδίζει τη διεξαγωγή της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία».

Reposting latest Prigozhin audio with a corrected subtitle. Also, as others point out, perhaps he isn’t contradicting reports that his forces control Rostov, though he doesn’t say it outright. He either took the city as a “military disinfo” source or he’s confident and en route. pic.twitter.com/fezmG9GLyC

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) June 24, 2023