Δραματικές οι εξελίξεις στη Ρωσία.

Δυο στρατηγοί που θεωρούνται φιλικά διακείμενοι προς την Wagner και τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο Σεργκέι Σουρόβκιν και ο Βλαντιμίρ Αλεξέεφ κάλεσαν τους στρατιώτες της να μην υπακούσουν τις εντολές του επικεφαλής της.

Εξάλλου και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας FSB κατηγόρησε τον Πριγκόζιν «για προδοσία».

«Οι δηλώσεις και οι ενέργειες του Πριγκόζιν ισοδυναμούν με εκκλήσεις για την έναρξη ένοπλης σύγκρουσης στο ρωσικό έδαφος και αποτελούν “μαχαιριά στην πλάτη” για τους Ρώσους στρατιώτες που πολεμούν τις φιλοφασιστικές ουκρανικές δυνάμεις», ανέφερε η FSB σύμφωνα με το Ria Novosti.

Λίγη ώρα μετά το κάλεσμα του Πριγκόζιν σε ανταρσία, παρομοίως, ο στρατηγός Σεργκέι Σουρόβκιν και ο στρατηγός Βλαντιμίρ Αλεξέεφ έκαναν λόγο για «προδοτικές κινήσεις» εις βάρος του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Από την πλευρά του, ο Σουρόβκιν δήλωσε «Ο εχθρός περιμένει μόνο να διχαστούμε. Μην πέσετε στα χέρια του εχθρού σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για τη χώρα».

