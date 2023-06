Απέρριψαν οι μαχητές της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner το κάλεσμα του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν να «σταματήσουν τις εγκληματικές ενέργειες».

Ειδικότερα, η οργάνωση με ανάρτησή της στο κανάλι που διατηρεί στο Telegram απαντά: «Ο Πούτιν έκανε την λάθος επιλογή. Τόσο το χειρότερο για αυτόν. Σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο» απάντησε η παραστρατιωτική οργάνωση του Πριγκόζιν.

Wagner PMC Telegram channel:

“Putin made the wrong choice. All the worse for him. Soon we will have a new president” pic.twitter.com/o8I7gKCcnl

