Σε εξέλιξη η ανταρσία που επιχειρεί από νωρίς το Σάββατο ο ιδιωτικός στρατός του Γεβγκένι Πριγκόζιν ο οποίος ανακοίνωσε ότι κατέλαβε τον έλεγχο μιας πόλης στον νότο στο πλαίσιο της προσπάθειας ανατροπής της στρατιωτικής ηγεσίας.

Ειδικότερα, βαριά οπλισμένοι μαχητές από την ομάδα Βάγκνερ πήραν τον έλεγχο των δρόμων του Ροστόφ, μιας πόλης με περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Ο Πριγκόζιν είπε ότι κατέλαβε εκεί το αρχηγείο της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας της Ρωσίας αφού οδήγησε τις δυνάμεις του στη Ρωσία από την Ουκρανία. Η πόλη χρησιμεύει ως σημαντικό κέντρο για την εισβολής της Ρωσίας.

Εξάλλου όπως δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας του Reuters μια στρατιωτική φάλαγγα οχημάτων της Wagner πέρασε από τη ρωσική πόλη Βορόνεζ. Ένα από τα οχήματα ήταν ένα φορτηγό με επίπεδη επιφάνεια που μετέφερε ένα άρμα μάχης.

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από τους New York Times το Σάββατο δείχνουν μάχες κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Μ-4 νότια της δυτικής ρωσικής πόλης Βορονέζ, ελικόπτερα και ένα κατεστραμμένο φορτηγό κατά μήκος του δρόμου.

Another video footage of a column of #Wagner PMC near #Voronezh M-4 Highway pic.twitter.com/NMp3hrw98y

Όπως έγινε γνωστό, ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτικής φάλαγγας της Wagner στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα Μόσχα με περιοχές της νότιας Ρωσίας οι οποίες γειτονεύουν με την Ουκρανία.

⚡ Footage of Russian Air Force strike at a convoy of the Wagner PMC troops on the M-4 highway❗#Russia #Moscow #Wagner #Prigozhin #Voronezh pic.twitter.com/sT8MBzVOzq

— Earth Updates (@a_newschannel) June 24, 2023