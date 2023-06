Ρωσία Πραξικόπημα: Ο ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, γνωστοποίησε ότι αποστέλλει Τσετσένους μαχητές σε «περιοχές έντασης» της Ρωσίας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει ένοπλη ανταρσία από την οργάνωση Βάγκνερ, κυρίως στο Ροστόφ.

Ο ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ και ένας από τους στενότερους συμμάχους του Προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε ότι στέλνει τους άνδρες του σε «περιοχές έντασης», καθώς η Ρωσία αντιμετωπίζει ένοπλη ανταρσία από την οργάνωση Βάγκνερ, κυρίως στο Ροστόφ της νότιας Ρωσίας.

The Wagner Group has announced that most of the Russian Army units in the Lipetsk region have switched sides and joined the Wagner Group military column heading toward Moscow pic.twitter.com/62vUpoaZur

«Οι μαχητές του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς της Τσετσενίας έχουν ήδη μεταβεί στις περιοχές έντασης. Θα κάνουμε τα πάντα, προκειμένου να διατηρήσουμε την ενότητα της Ρωσίας και να προστατεύσουμε το κράτος», ανέφερε ο Καντίροφ. Οι Τσετσένοι μαχητές είχαν πολύ ενεργή συμμετοχή στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

In Moscow banner PMC “Wagner” are being removed everywhere

Την ίδια ώρα, με ένα βίντεο οι εθελοντές του RDK υποστήριξαν ότι συντάσσονται με τη Wagner. «Καλούμε όλους τους υποστηρικτές του RDK να αναλάβουν ενεργή δράση. Όλοι έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να καθορίσουμε τη μοίρα μας και τη μοίρα της Πατρίδας μας», αναφέρεται στο βίντεο μεταξύ άλλων.

BREAKING:

The Russian Volunteer Corps released a video announcing that they are joining the coup.

“We call on all supporters of the RDK to take active action. We all have a unique chance to determine our fate and the fate of our Motherland.”

pic.twitter.com/pbFQitXgpB

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023