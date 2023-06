Την ώρα που η Ρωσία βρίσκεται σε συναγερμό εξαιτίας της ανταρσίας του μισθοφορικού τάγματος της Βάγκνερ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε το Σάββατο νόμο, ο οποίος επιτρέπει την φυλάκιση 30 ημερών για όποιον παραβιάσει τον στρατιωτικό νόμο σε όσα μέρη εκείνος έχει επιβληθεί, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές ρωσικών μέσων ενημέρωσης σημειώνουν ότι βρέθηκαν μετρητά στο γραφείο του Γεβγκένι Πριγκόζιν στην Αγία Πετρούπολη τα οποία ανέρχονται σε 4 δισεκατομμύρια ρούβλια (δηλαδή 43 εκατομμύρια ευρώ ).

Το Reuters αναφέρει ότι ο Πριγκόζιν δήλωσε ότι τα χρήματα -που βρέθηκαν σε χαρτόκουτα σε οχήματα κοντά στο γραφείο του από την υπηρεσία ασφαλείας FSB- ήταν για να καλύψουν μισθούς και άλλα έξοδα για τους μαχητές του μισθοφορικού τάγματος Βάγκνερ του οποίου και ηγείται.

Ξύλο στους δρόμους του Ροστόφ μεταξύ υποστηρικτών Wagner και Πούτιν

Αναβρασμός στη Ρωσία μετά την ανταρσία της μισθοφορικής στρατιωτικής ομάδας Βάγκνερ κατά του Κρεμλίνου και του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο φόβος του εμφυλίου πλανάται πάνω από τη χώρα και σκηνές όπως αυτές στο βίντεο που ακολουθούν, τον κάνουν ακόμα μεγαλύτερο.

που δημοσιεύτηκε από το NEXTΑ και το Visegrad 24 έχουν καταγραφεί συγκρούσεις πολιτών στους δρόμους του Ροστόφ. Σύμφωνα με το Visegrad 24 οι αψιμαχίες ήταν ανάμεσα σε υποστηρικτές της Wagner και σε υποστηρικτές του Πούτιν.

Δείτε το βίντεο:

