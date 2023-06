Πυραύλους S-400 φαίνεται ότι μεταφέρουν οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις προς το Ροστόφ, περιοχή, η οποία ελέγχεται – όπως όλα δείχνουν- από τους μισθοφόρους της Βάγκνερ. Συγκεκριμένα, βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (του οποίου η γνησιότητα δεν έχει επίσημα επιβεβαιωθεί), φαίνεται να δείχνει όχημα που μεταφέρει τους πυραύλους αεράμυνας στο Ροστόφ για να αντικρούσουν τους μαχητές της Βάγκνερ.

Εκτός από βαρύ οπλισμό, η Βάγκνερ διαθέτει στις τάξεις της βαρύ οπλισμό, αλλά ακόμα και αεροσκάφη, τα οποία προμηθεύτηκε από την Ρωσία. Η μισθοφορική στρατιωτική εταιρεία, διαθέτει και βλήματα πυροβολικού και πυραύλους μικρού βεληνεκούς.

Το απόγευμα του Σαββάτου, ακούστηκαν στην πόλη του Ροστόφ πυροβολισμοί, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti.

⚡️5T58E transport vehicles with anti-aircraft missiles and a 22T6E2 loading vehicle from the S-400 air defense system proceeded through Bataysk towards Rostov. pic.twitter.com/Psmkrc7G7r

— War Monitor (@WarMonitors) June 24, 2023