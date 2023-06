«Οι Έλληνες ψηφίζουν με τις αγορές να ελπίζουν για μία νέα σταθερή κυβέρνηση» τιτλοφορεί το άρθρο του το Bloomberg

Με τη σημείωση ότι οι Έλληνες προσέρχονται στις κάλπες λίγες ημέρες μετά το τραγικό ναυάγιο της Πύλου ανοίγουν τις ανταποκρίσεις τους για τις ελληνικές εκλογές τα περισσότερα ξένα Μέσα. Σχολιάζουν πάντως ότι η τραγωδία αυτή δεν φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τις πιθανότητες της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη να εξασφαλίσει μία άνετη πλειοψηφία στη Βουλή, καθώς η ελληνική κοινή γνώμη, όπως αναφέρουν, θέλει πιο αυστηρές πολιτικές στο μεταναστευτικό.

«Η ψηφοφορία επισκιάζεται από ένα μεγάλο ναυάγιο πριν από λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα που άφησε εκατοντάδες μετανάστες νεκρούς ή αγνοούμενους στα ανοικτά των ακτών της δυτικής Ελλάδας. Όμως η καταστροφή αυτή είναι απίθανο να επηρεάσει σημαντικά τη συνολική έκβαση, καθώς οι Έλληνες αναμένεται να επικεντρωθούν σε εσωτερικά οικονομικά ζητήματα» παρατηρεί το Associated Press. Προσθέτει ότι «ο 55χρονος συντηρητικός ηγέτης Κυριάκος Μητσοτάκης προσβλέπει σε μια δεύτερη τετραετή θητεία ως πρωθυπουργός αφού το κόμμα του η Νέα Δημοκρατία κέρδισε με τεράστια διαφορά τον Μάιο».

Από την πλευρά του το Reuters μεταδίδει ότι οι εκλογές της 25ης Ιουνίου «διεξάγονται στη σκιά ενός ναυαγίου μεταναστών, στο οποίο εκφράζονται φόβοι ότι εκατοντάδες άνθρωποι χάθηκαν στα ανοιχτά της νότιας Ελλάδας. Ήταν μία από τις χειρότερες τέτοιες καταστροφές των τελευταίων ετών, η οποία έδειξε τη διχόνοια των κομμάτων σχετικά με τη μετανάστευση».

«Η προηγούμενη κάλπη έδειξε ότι το κεντροδεξιό κόμμα του Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βγει νικητής αυτή τη φορά. Η πρόκληση είναι αν θα μπορέσει να εξασφαλίσει μια μονοκομματική κυβέρνηση ή για άλλη μια φορά δεν θα έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μια κυβέρνηση συνασπισμού φαίνεται εκτός συζήτησης, καθώς κανένας από τους αρχηγούς των κομμάτων στην Ελλάδα δεν θέλει να συνεργαστεί. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κυβερνήσει μόνος του, μπορεί να διεξαχθούν τρίτες εκλογές σε περίπου ένα μήνα» μεταδίδει το Bloomberg σε άρθρο με τίτλο «Οι Έλληνες ψηφίζουν με τις αγορές να ελπίζουν για μία νέα σταθερή κυβέρνηση».

Το BBC σημειώνει την ίδια ώρα πως «η ψηφοφορία της Κυριακής έρχεται λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την τραγωδία με σκάφος μεταναστών στα ανοιχτά της Πύλου, κατά την οποία 500 άνθρωποι πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους. Αλλά η τραγωδία αυτή είχε μικρή επίδραση στην προεκλογική εκστρατεία».

Kyriakos Mitsotakis set to return to power in Greek elections https://t.co/iDkjY9RJpl

— Financial Times (@FT) June 25, 2023