Κεντρικό θέμα σε πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης ήταν οι εκλογές της 25ης Ιουνίου στην Ελλάδα. Εστιάζουν στη συντριπτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων.

Το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg στο άρθρο του με τίτλο «Ο Μητσοτάκης της Ελλάδας κερδίζει την πλειοψηφία με συντριπτική εκλογική νίκη», γράφει ότι ο Μητσοτάκης κερδίζει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, έχοντας προτάξει στο πρόγραμμά του την ανάκαμψη της οικονομίας.

Το Associated Press σε tweet του αναφέρει ότι η ΝΔ κέρδισε συντριπτικά εξασφαλίζοντας αρκετές κοινοβουλευτικές έδρες για να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση για δεύτερη τετραετή θητεία.

An exit poll from Greece’s second election in five weeks indicates the conservative New Democracy party has won by a landslide, gaining enough parliamentary seats to form a government for a second four-year term. https://t.co/iwdcBDqi4H — The Associated Press (@AP) June 25, 2023

Το βρετανικό δίκτυο BBC αναφέρει ότι «η Νέα Δημοκρατία πήρε ισχυρή εντολή για μεταρρυθμίσεις» αναφέροντας στο ρεπορτάζ της εστιάζοντας παράλληλα τόσο στην πτώση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και στην άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων στην ελληνική κοινωνία.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) στο τηλεγράφημά του με τίτλο «Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας συντηρητικός που πόνταρε τα πάντα στην οικονομική ανάκαμψη», γράφει ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κέρδισε με μεγάλο προβάδισμα σήμερα τις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, δηλώνει ότι η νίκη αυτή του δίνει “ισχυρή εντολή”.

Greek voters headed to the polls again Sunday in an election where conservative front-runner Kyriakos Mitsotakis is seeking a second term and an absolute parliamentary majority to form a “stable government”.https://t.co/Hqe1ofJV0k — AFP News Agency (@AFP) June 25, 2023



Η γαλλική εφημερίδα Liberation στο άρθρο της αναφέρεται στον σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης στην Ελλάδα. Η εφημερίδα εστιάζει στην ελληνική αριστερά που βουλιάζει, όπως γράφει χαρακτηριστικά.

Το πρακτορείο Reuters στο τηλεγράφημά του με τίτλο «Ο Έλληνας συντηρητικός ηγέτης δηλώνει ότι η εκλογική του νίκη είναι εντολή για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων», γράφει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε μετά τη νίκη του στις σημερινές επαναληπτικές εκλογές ότι ο ελληνικός λαός του έδωσε εντολή να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις που τόσο πολύ χρειάζεται η χώρα. Μιλώντας στo πλήθος κόσμου που ζητωκραύγαζαν, ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε ισχυρή ανάπτυξη, που θα επιτρέψει αυξήσεις μισθών και τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας, αναφέρει το Reuters.

Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu Ajansı γράφει στο τηλεγράφημά του ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, του οποίου ηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε συντριπτική νίκη στις βουλευτές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα.

With around 80% of votes counted so far in Greece’s general elections on Sunday, conservative New Democracy party led by Kyriakos Mitsotakis wins landslide victory https://t.co/6dN3fujiCS pic.twitter.com/fhYWRbjwl9 — Anadolu English (@anadoluagency) June 25, 2023

Τα τουρκικά μέσα και ιδίως οι ηλεκτρονικές τους σελίδες έχουν εκτενή αναφορά στη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας με την εφημερίδα Χουριέτ να έχει μια εντυπωσιακή σύνθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα αναφέροντας ότι η ΝΔ απέκτησε την πολυπόθητη αυτοδυναμία.

Η νίκη της Νέας Δημοκρατίας και η αυτοδυναμία της στην επόμενη κυβέρνηση καταγράφεται από το σύνολο των γερμανικών ΜΜΕ.

«Στην προεκλογική εκστρατεία ο (Κυριάκος) Μητσοτάκης παρουσιάστηκε ως εγγυητής της πολιτικής σταθερότητας, της οικονομικής ανάπτυξης, των φοροαπαλλαγών, των επενδύσεων και των νέων θέσεων εργασίας», γράφει η εφημερίδα Handelsblatt και επισημαίνει ότι μετά το αποτέλεσμα των σημερινών εκλογών «μπορεί να συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική του πορεία για τα επόμενα τέσσερα χρόνια». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει λοιπόν σαφή εντολή για τη συνέχιση της μονοκομματικής κυβέρνησής του», συνεχίζει ο συντάκτης και επισημαίνει ότι «έκπληξη αποτέλεσαν οι υψηλές επιδόσεις του νεοσύστατου ακροδεξιού κόμματος Σπαρτιάτες, το οποίο (…) θεωρείται παρακλάδι του νεοναζιστικού κόμματος Χρυσή Αυγή, που απαγορεύτηκε ως τρομοκρατική οργάνωση με δικαστική απόφαση το 2020».

«Η πρώην χώρα της κρίσης, η οποία το 2015 βρισκόταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας επί κυβέρνησης Τσίπρα, έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια στην αναδιάρθρωση κατεστραμμένων δημοσιονομικών και στη μείωση του χρέους», τονίζεται στη γερμανική οικονομική εφημερίδα, η οποία αναδεικνύει το γεγονός ότι η Ελλάδα «βρίσκεται από το 2021 στην πρώτη ομάδα κρατών – μελών της ΕΕ σε οικονομική ανάπτυξη, με τις επενδύσεις να έχουν αυξηθεί κατά 44% από την ανάληψη των καθηκόντων του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Οι εκλογές δείχνουν ότι «η πλειοψηφία του λαού στην Ελλάδα υπολογίζει στη συνέχιση της μέχρι τώρα πολιτικής», σημειώνει ο αρθρογράφος και προσθέτει ότι, αντιθέτως, «ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας βρήκε ελάχιστη ανταπόκριση στην πρότασή του για “αλλαγή”».

«Το κυβερνών κόμμα προηγείται στις ελληνικές βουλευτικές εκλογές», είναι ο τίτλος της εφημερίδας Die Zeit, η οποία επισημαίνει ότι «επί Κυριάκου Μητσοτάκη η ελληνική οικονομία έχει σταθεροποιηθεί έπειτα από χρόνια λιτότητας, η ανεργία μειώθηκε, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 6% το 2022 και αυξήθηκε το ποσοστό επενδύσεων, ενώ μειώθηκαν αρκετοί φόροι». Το αριστερό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ «δυσκολεύθηκε να αντιταχθεί στην πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Μετά από ένα εκλογικό αποτέλεσμα μόλις 20% τον Μάιο, ανέδειξε ως σημαντικότερο θέμα του τις κοινωνικές συνέπειες του πληθωρισμού», προσθέτει ο συντάκτης.

Το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD σε ανταπόκρισή του από την Αθήνα αναφέρεται σε «άνετη πλειοψηφία» του Κυριάκου Μητσοτάκη και σημειώνει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ τιμωρήθηκε από τους ψηφοφόρους, οι οποίοι προφανώς δεν εμπιστεύονταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, μπορεί να συνεχίσει αυτή την επιτυχή οικονομική πορεία στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα τώρα. Ο κόσμος προφανώς εμπιστεύθηκε σταθερότητα και Μητσοτάκη. Έτσι κατά κάποιον τρόπο (ο ΣΥΡΙΖΑ) έφαγε χαστούκι από τους ψηφοφόρους». Η ανταποκρίτρια του ARD τόνισε ακόμη ότι τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης πιθανότατα δεν θα συνεργαστούν, οπότε δεν μπορεί κανείς να περιμένει ισχυρή αντιπολίτευση, ενώ σημείωσε και την είσοδο στη βουλή των Σπαρτιατών, οι οποίοι, εξήγησε, είναι διάδοχοι της «Χρυσής Αυγής». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει υποσχεθεί να συνεχίσει την πορεία και προφανώς αυτό ήθελαν και οι ψηφοφόροι. Βρίσκεται σε μια πολύ ισχυρή οικονομική πορεία, σταθεροποιητική πορεία, η ανεργία μειώνεται στην Ελλάδα, οι συντάξεις και οι μισθοί αυξάνονται, οι οικονομία αναπτύχθηκε τον προηγούμενο χρόνο κατά 6% (…) Από προβληματικό παιδί σε μαθητή – μοντέλο στην Ευρώπη», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

Στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, η ανταποκρίτρια στην Αθήνα ανέφερε ότι «το κεντρικό θέμα για τους Έλληνες ήταν η οικονομική ανάκαμψη, η σταθερότητα και αυτά τα είδαν στην τελευταία θητεία Μητσοτάκη. Υπήρξε οικονομική ανάπτυξη, συντάξεις και κατώτατος μισθός αυξήθηκαν, το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε σχεδόν στο μισό. Ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Αλέξης Τσίπρας, από το αριστερό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε πολλά να αντιπαρατάξει».

Η εφημερίδα Die Zeit, υπό τον τίτλο «Το κυβερνών κόμμα επικρατεί στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα», αναφέρει ότι «η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται ισχυρότερο κόμμα και η νέα νομοθεσία διευκολύνει τον πρώην πρωθυπουργό στον σχηματισμό κυβέρνησης». Στο δημοσίευμα αναφέρονται τα εκλογικά αποτελέσματα και οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ο κ. Μητσοτάκης «υποσχέθηκε πάνω από όλα να εκσυγχρονίσει το ελληνικό σύστημα υγείας που είναι σε μαρασμό και να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων». Το αριστερό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ «δυσκολεύθηκε να αντιταχθεί στην πορεία της ΝΔ», προσθέτει ο συντάκτης.

Υπό τον τίτλο «Οι συντηρητικοί κερδίζουν καθαρά στην Ελλάδα», η Sueddeutsche Zeitung, δημοσιεύει ανταπόκριση του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων dpa από την Αθήνα, στο οποίο αναφέρονται τα ποσοστά των κομμάτων, ενώ εξηγείται και ο εκλογικός νόμος. Σε ανάλυσή της, η εφημερίδα αναφέρεται στην είσοδο μικρών κομμάτων στη βουλή, ενώ σημειώνει ότι έχει περάσει η εποχή που οι εκλογές στην Ελλάδα ήταν συναρπαστικές, όπως πχ στην περίοδο της κρίσης, όταν όλη η Ευρώπη είχε το βλέμμα της στραμμένο στην Αθήνα.

H Tagesspiegel κάνει λόγο για «καθαρή νίκη» του κόμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη και επισημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να σχηματίσει μονοκομματική κυβέρνηση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε χειρότερη επίδοση από αυτή στις εκλογές του Μαΐου. Η εφημερίδα περιγράφει τη νίκη της ΝΔ ως αναμενόμενη και υπογραμμίζει ότι «υπό τον απόφοιτο του Χάρβαρντ Μητσοτάκη, η ελληνική οικονομία έχει σταθεροποιηθεί έπειτα από χρόνια λιτότητας, η ανεργία μειώθηκε, η ανάπτυξη ήταν 6% το 2022, το ποσοστό των επενδύσεων αυξήθηκε και ο τουρισμός επιταχύνει φέτος και πάλι».

