Βομβαρδισμός με ρουκέτες έπληξε την Τρίτη ένα εστιατόριο στο κέντρο του Κραματόρσκ, μεγάλης πόλης στην ανατολική Ουκρανία, με τον περιφερειάρχη να κάνει λόγο για πιθανά θύματα από τον βομβαρδισμό.

«Δύο ρουκέτες εκτοξεύτηκαν στην πόλη Κραματόρσκ», σε ένα εστιατόριο στο κέντρο της πόλης, «όπου ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί άμαχοι» δήλωσε ο Πάβλο Κιριλένκο, κυβερνήτης της ανατολικής επαρχίας Ντονιέτσκ στην Ουκρανία.

Heavy damage following Russian missile attack in Kramatorsk, Donetsk oblast. A restaurant in the city centre has been hit. pic.twitter.com/amSa3xzTRq

Russians struck Kramatorsk. A military decision making center or a base?

No, of course not. They hit a restaurant this time. It is unknown yet if there are victims and if so, in which condition. pic.twitter.com/KPEwxJiTHh

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2023