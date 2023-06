Εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν χθες και συνεχίζονταν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στη Ναντέρ, δυτικό προάστιο του Παρισιού, μετά τον θάνατο 17χρονου αυτοκινητιστή από σφαίρα αστυνομικού επειδή «αρνήθηκε να συμμορφωθεί». Ο αστυνομικός τέθηκε υπό κράτηση.

#BREAKING: Riots in Nanterre, France after police shoot dead a 17-year-old.

Rioters mainly using fireworks and rocks against the police. pic.twitter.com/NmXujHHMby

