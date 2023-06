ΗΠΑ: Όπως φαίνεται, η μητέρα κρατούσε την κόρη τους στην αγκαλιά της, όταν φέρεται να την πυροβόλησε ο άντρας της με το τόξο, στο Colesville της Νέας Υόρκης γύρω στις 5:10 π.μ. τοπική ώρα.

Το βλήμα χτύπησε το κοριτσάκι στο πάνω μέρος του κορμού και βγήκε κοντά στη μασχάλη πριν χτυπήσει τη μητέρα στο στήθος.

Patrick D. Proefriedt, who had a history of domestic abuse, shot his wife and child with a broadhead from a crossbow on Monday then removed the bolt from his baby’s torso, attempted to stop his injured wife from calling 911 and fled the scene. https://t.co/imIy3Qhu8Y

