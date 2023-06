Ένας άνδρας αυτομαχαιρώθηκε μπροστά σε έντρομους επιβάτες σε σταθμό του Μετρό του Λονδίνου για να καταλήξει λίγο αργότερα.

Η Αστυνομία Μεταφορών του Λονδίνου έλαβε επείγουσα κλήση να μεταβεί στον σταθμό Μετρό του Σλόαν Σκουέαρ, όπου ένας άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων αυτομαχαιρώθηκε μπροστά στα μάτια των έντρομων επιβατών, που ήταν αυτόπτες στο συμβάν.

Εκπρόσωπος των βρεταναικών Αρχών δήλωσε ότι αστυνομικοί κλήθηκαν στον σταθμό του υπόγειου σιδηρόδρομου Sloane Square στις 1026 π.μ. στις 28 Ιουνίου, έπειτα από αναφορές ότι ένας άνδρας είχε αυτοτραυματιστεί σοβαρά.

Οι διασώστες, που έσπευσαν στο σημείο, διαπίστωσαν απλώς τον θάνατο του άνδρα, ο οποίος μένει να ταυτοποιηθεί για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης και να διαπιστωθεί τι τον ώθησε στο απονενοημένο διάβημα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν μια γυναίκα να φωνάζει «τρέξτε», ενώ άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν έξω από τον σταθμό πανικόβλητοι.

An awfully tragic morning at Sloane Square. Thanks to the Police, Paramedics and TfL staff for all they do. Thoughts with the family of the man and those who may have witnessed the event. https://t.co/77bGG9WqLS

— Josh Rendall (@Josh_Rendall) June 28, 2023