Νέα γκάφα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, καθώς σήμερα δήλωσε ότι ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει γίνει «ένας παρίας» και είναι «ξεκάθαρο ότι χάνει τον πόλεμο στο Ιράκ»!

Ο Τζο Μπάιντεν προσέθεσε ότι είναι πολύ νωρίς να πει κανείς αν ο Πούτιν αποδυναμώθηκε από τη βραχείας διάρκειας ανταρσία της Wagner.

According to Joe Biden, Vladimir Putin is losing the war in Iraq and the war at home.

All that’s clear to me is that Joe Biden has lost his mind. pic.twitter.com/XhNtMJVKNS

