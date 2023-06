Μια ωμή σεξιστική συμπεριφορά από τον Ντόναλντ Τραμπ, με αντικείμενο την ίδια του την κόρη, Ιβάνκα, περιγράφεται σε ένα νέο βιβλίο του Μάιλς Τέιλορ, πρώην αξιωματούχου της κυβέρνησής του, ο οποίος έγραψε ένα ανώνυμο καυστικό άρθρο για τον πρώην πρόεδρο στους New York Times.

Ο Taylor, πρώην επιτελάρχης στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας , περιγράφει διάφορα περιστατικά που έκαναν τις γυναίκες στην κυβέρνηση Τραμπ να νιώθουν άβολα στο βιβλίο του «Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump», απόσπασμα του οποίου δημοσίευσε το Newsweek.

Αυτά τα περιστατικά περιελάμβαναν, σύμφωνα πάντα με το βιβλίο, ισχυρισμούς βοηθών ότι ο μεγιστάνας έκανε πρόστυχα σχόλια για την εμφάνιση της κόρης του Ιβάνκα, ενώ είχε μιλήσει για το «πώς μπορεί να είναι το να κάνεις σεξ μαζί της».

Η είδηση αυτή έρχεται αφότου αρκετοί πρώην υπάλληλοι μίλησαν τον περασμένο μήνα για το μοτίβο του Τραμπ να συμπεριφέρεται ανάρμοστα με τις γυναίκες όταν ήταν πρόεδρος, αφού ένα δικαστήριο της Νέας Υόρκης τον έκρινε υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση της δημοσιογράφου Ε. Τζιν Κάρολ .

Ο Τραμπ από την πλευρά του έχει αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία και άσκησε έφεση κατά της απόφασης Κάρολ, ωστόσο, πολλοί εκτιμούν ότι η υποτιθέμενη συμπεριφορά του προς τις γυναίκες μπορεί να επηρεάσει τις πιθανότητές του να εξασφαλίσει άλλη μια θητεία στον Λευκό Οίκο το 2024.

