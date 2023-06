Titan: Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με το βαθυσκάφος Titan στον βόρειο Ατλαντικό, ένα ηχητικό το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, έχει γίνει viral.

Στο ηχητικό απόσπασμα, το οποίο προκαλεί ανατριχίλα, εικάζεται πως ο πρώτος μεγάλος ήχος είναι η κύρια έκρηξη και οι επόμενοι ο «αντίλαλος» που μεταφέρεται στο βυθό. Η γνησιότητα του ηχητικού αποσπάσματος δεν έχει πιστοποιηθεί επίσημα.

The Navy caught the audio of the Titan exploding. Chilling. pic.twitter.com/1jzUL9QO1m

— Beep🌻🇺🇦 (@fiercefreckled) June 29, 2023