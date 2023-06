Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη (29/6) στο υπόγειο του εμβληματικού καταστήματος Tiffany & Co, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι έλαβε αναφορά για φωτιά σε μετασχηματιστή που εξυπηρετεί το κατάστημα και είχε αποτέλεσμα να βγει πυκνός καπνός.

Η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στο ίδιο το κατάστημα, αλλά οι πυροσβέστες βοήθησαν περίπου 100 άτομα να βγουν από το κτήριο για προληπτικούς λόγους, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τζόζεφ Κάρλσεν.

Δύο άνθρωποι υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, σύμφωνα με το Associated Press.

BREAKING: The Tiffany & Co building is on fire in midtown Manhattan pic.twitter.com/myMECzKtvk

— Jayne Zirkle (@JayneZirkle) June 29, 2023