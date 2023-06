Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί η Γαλλία, με τις εντάσεις να συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα ως απάντηση στην εν ψυχρώ δολοφονία του 17χρονου Ναέλ από πυρά αστυνομικού.

Ένας 19χρονος σκοτώθηκε το βράδυ της Πέμπτης όταν πήδηξε από κτήριο κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Νέες πληροφορίες για τον 19χρονο που βρίσκεται εγκεφαλικά νεκρός θέλουν το νεαρό να πήδηξε από την ταράτσα του Lidl σε περιοχή της Νορμανδίας, όταν o όροφος του σούπερ μάρκετ «χτυπήθηκε» κατά τη διάρκεια των ταραχών το βράδυ της Πέμπτης.

Αυτό αναφέρει το τηλεοπτικό δίκτυο BFM, επικαλούμενο την εισαγγελία της Ρουέν, στη βόρεια Γαλλία.

Οι Αρχές στη Γαλλία παίρνουν έκτακτα μέτρα και κατεβάζουν τεθωρακισμένα οχήματα της Αστυνομίας, ενώ παράλληλα απαγορεύτηκαν οι διαδηλώσεις και «πάγωσε» η κυκλοφορία των δημόσιων μέσων μεταφοράς.

Πυρ κατά διαδηλωτών άνοιξαν το βράδυ της Παρασκευής (30/6) τα τεθωρακισμένα οχήματα που βγήκαν στους δρόμους της Γαλλίας για να καταστείλουν τα βίαια επεισόδια, που σημειώνονται μετά τη δολοφονία του 17χρονου Ναέλ από σφαίρα αστυνομικού.

Macron is using heavily armed tactical units and armored vehicles against civilian protesters. #FranceRiots #franceViolence #Paris

Τεθωρακισμένο όχημα της επίλεκτης ομάδας επέμβασης BRI επενέβη στις διαδηλώσεις κατά την τρίτη νύχτα των ταραχών.

Καταστράφηκε ολοσχερώς εμπορικό κέντρο έξω από το Παρίσι. Παρανάλωμα του πυρός έγινε το εμπορικό κέντρο Croix-Blanche, νότια του Παρισιού, στον Nομό Σεν-ε-Μαρν.

Η πυροσβεστική εξακολουθεί να επιχειρεί για την κατάσβεση της φωτιάς, ωστόσο, το εμπορικό κέντρο έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ακολούθησε πλιάτσικο από ομάδα ατόμων στο εν λόγω κατάστημα. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για το κτ;hριο από όπου έπεσε από ύψος 5 μέτρων ο 19χρονος.

