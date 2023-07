Παρά την ανάπτυξη περίπου 45.000 αστυνομικών και ειδικών δυνάμεων της χωροφυλακής με τεθωρακισμένα οχήματα, ταραχές ξέσπασαν για τέταρτη συνεχή νύχτα σε πολλές γαλλικές πόλεις, με αφορμή τον θάνατο ενός 17χρονου από πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου σε προάστιο του Παρισιού.

Κτήρια και αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν, καταστήματα λεηλατήθηκαν, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 471 προσαγωγές.

Στη Μασσαλία, κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κατάστημα όπλων και έκλεψαν κυνηγετικά τυφέκια, αλλά όχι πυρομαχικά, σύμφωνα με τις αρχές. Ένας άνδρας συνελήφθη με τυφέκιο που πιθανότατα είχε αρπάξει από συγκεκριμένο κατάστημα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η στιγμή μιας ισχυρής έκρηξης στην περιοχή του παλιού λιμανιού της Μασσαλίας καταγράφηκε σε ερασιτεχνικό βίντεο που κοινοποιήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς στην περιοχή.

Ο δήμαρχος της Μασσαλίας Μπενουά Παγιάν απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση για ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας. «Σκηνές λεηλασίας και βίας είναι απαράδεκτες», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Σε Λυών, Στρασβούργο και Γκρενόμπλ αναφέρθηκαν λεηλασίες καταστημάτων και συγκρούσεις νεαρών με αστυνομικούς.

«Η βία δεν είναι λύση», είναι το μήνυμα που κοινοποίησε ο δημοφιλής γάλλος ποδοσφαιριστής Κιλιάν Μπαπέ, εκ μέρους των συμπαικτών του στην εθνική ομάδα. Αναγνωρίζοντας την οργή για τον θάνατο του 17χρονου Ναέλ, απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση. «Η ώρα της βίας πρέπει να τελειώσει και να δώσει τη θέση της στο πένθος, στον διάλογο και στην ανοικοδόμηση», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η έξαρση της βίας έχει φέρει τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αντιμέτωπο με τη χειρότερη κρίση από την εποχή των διαδηλώσεων των Κίτρινων Γιλέκων.

Macron is using heavily armed tactical units and armored vehicles against civilian protesters.#FranceRiots #franceViolence #Paris pic.twitter.com/vYxLl0BeUI

— N3RO (@N3RONEWS) June 30, 2023