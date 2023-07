Η αστυνομία της Βαλτιμόρης επιβεβαίωσε σήμερα πως δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε «επεισόδιο μαζικών πυρών», που σημειώθηκε στη διάρκεια της νύκτας σε συγκρότημα κατοικιών της πόλης, ενώ τρεις άλλοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία της αμερικανικής πόλης ανακοίνωσε πως 30 άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά το επεισόδιο αυτό, που σημειώθηκε στο συγκρότημα 800 της Λεωφόρου Γκρέτνα στη Βαλτιμόρη.

Μια 18χρονη βρέθηκε νεκρή επιτόπου και ένας 20χρονος διαπιστώθηκε πως είναι νεκρός μετά τη διακομιδή του σε τοπικό νοσοκομείο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Άλλοι τρεις άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη διακομιδή εννέα τραυματιών σε τοπικά νοσοκομεία. Άλλα 20 τραυματίες έφθασαν στα νοσοκομεία με δικά τους μέσα, πρόσθεσε η αστυνομία.

#BREAKING 30 injured, 4 Dead in a mass shooting in Brooklyn neighborhood of Baltimore, Maryland Shooting happened at what police described as “Community gathering” shortly before 1am. Video via Citizenapp pic.twitter.com/Qb8aIkQgwx — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) July 2, 2023

Νωρίτερα, το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox 45 News είχε κάνει λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένο αριθμό.

🚨BREAKING: Police are responding to a mass shooting in Brooklyn. Potentially dozens of victims. I just spoke with the mayor’s spokesperson and BPD’s public information officer. They’ll be holding a press conference shortly. pic.twitter.com/v8qyCnR8lP — Rebecca Pryor (@RebeccaPryorTV) July 2, 2023

Εκατοντάδες άνθρωποι — σύμφωνα με μαρτυρίες– είχαν συγκεντρωθεί στη νότια Βαλτιμόρη, κοντά στη συνοικία Μπρούκλιν Χομς, όπου διεξαγόταν μια εκδήλωση με την ονομασία «Brooklyn Day».

BPD is on scene of a masa shooting incident in the 800 blk of Gretna Court in our Southern District. Acting Commissioner Worley and PIO are on scene. Media Staging Area will be located at the intersection of 6th Street and Audrey Avenue. pic.twitter.com/2JK5F09WMB — Baltimore Police (@BaltimorePolice) July 2, 2023

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Fox 45 News ότι άκουσαν 20 με 30 πυροβολισμούς.

(με πληροφορίες από Fox 45 News και AP)

