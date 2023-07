Ισραήλ: Όπως επεσήμαναν οι αρχές τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει μαχαιρωθεί και ότι ο φερόμενος ως δράστης «εξουδετερώθηκε».

Η επίθεση αυτή έρχεται έπειτα από την ευρεία στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στην Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τον δράστη νεκρό στον τόπο του εγκλήματος.

— The Mossad: Satirical, Yet Awesome (@TheMossadIL) July 4, 2023

5 injured in a car ramming attack in Tel Aviv Palestinian terrorist neutralised. ⚠️ Graphic video pic.twitter.com/fqRgS37Pmp

Τουλάχιστον έξι άτομα τραυματίστηκαν σε αυτή τη συνδυασμένη επίθεση με αυτοκίνητο και πυροβολισμούς στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με την αστυνομία η επίθεση σημειώθηκε στην οδό Πίνχας Ρόζεν στο Τελ Αβίβ.

#BREAKING Several wounded in a ramming incident in Tel Aviv, in a possible terror attack pic.twitter.com/vjqdLb3BBc

— Guy Elster (@guyelster) July 4, 2023