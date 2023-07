Αυτοκίνητο μάρκας Land Rover έπεσε πάνω σε δημοτικό σχολείο πριν λίγη ώρα στο Wimbledon, νοτιοδυτικά του Λονδίνου, τραυματίζοντας, σύμφωνα με την Daily Mail, εννέα άτομα, εκ των οποίων τα επτά είναι παιδιά.

«Δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το περιστατικό ως σχετικό με την τρομοκρατία. Διενεργείται έρευνα για να κατανοηθούν οι πλήρεις συνθήκες του τι συνέβη» αναφέρει σε νέα ενημέρωση η αστυνομία του Μέρτον.

UPDATE: Several injured after a Land Rover crashed into a primary school building in Wimbledon.

The school is the Study Preparatory School in Camp Road next to Wimbeldon Common.

People are being treated at the scene for injuries by paramedics. pic.twitter.com/1HdubGRhIO

— Riverside Radio (@ThisisRiverside) July 6, 2023