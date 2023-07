Παρόλο που φαίνεται ότι επιτεύχθηκε μια σημαντική εξέλιξη για τη Σουηδία, η πρόταση του Ερντογάν για την ΕΕ θα πρέπει να εκληφθεί από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους ως μια ακόμη απόδειξη ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος, επισημαίνει ο Bobby Ghosh για λογαριασμό του Bloomberg, μιλώντας για «ωμό εκβιασμό».

«Πρώτα ελάτε να ανοίξουμε το δρόμο για την Τουρκία στην ΕΕ, μετά θα ανοίξουμε το δρόμο για τη Σουηδία, όπως κάναμε και για τη Φινλανδία», δήλωσε ο Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη, πριν αναχωρήσει για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, τη Δευτέρα. Ο ίδιος επέκρινε τις χώρες «που κρατούν την Τουρκία σε αναμονή στην πόρτα της ΕΕ για σχεδόν 50 χρόνια».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με την Άγκυρα σχετικά με την ένταξη της Σουηδίας, κάτι που αναμφίβολα θα χαιρετιστεί στις Βρυξέλλες, τη Στοκχόλμη και την Ουάσιγκτον.

Αλλά αυτό δεν θα αλλάξει τα πράγματα στο μέτωπο της ΕΕ, εκτιμά o Gosh, αρθρογράφος που καλύπτει την εξωτερική πολιτική στο διεθνές μέσο, σχολιάζοντας τη χθεσινή εξέλιξη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε εκ προοιμίου το αίτημα του Ερντογάν, επισημαίνοντας ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ και η ένταξη στην ΕΕ είναι δύο ξεχωριστές διαδικασίες.

Ο Ερντογάν, αν μη τι άλλο, έδωσε στην ΕΕ μια ακόμη δικαιολογία για να επιβραδύνει την αίτηση ένταξης της Τουρκίας, η οποία εκκρεμεί για το μεγαλύτερο μέρος των δύο δεκαετιών που βρίσκεται στο τιμόνι της Άγκυρας. Έχοντας δει πώς συμπεριφέρεται ο Ερντογάν σε ένα κλαμπ, οι Ευρωπαίοι δύσκολα θα τον καλωσορίσουν σε ένα άλλο.

Ο Τούρκος ηγέτης τρέφει μακροχρόνια μνησικακία κατά των Ευρωπαίων επειδή τον απέκλεισαν. Η Τουρκία υπέβαλε αίτηση για ένταξη πολύ πριν ανέλθει στην εξουσία ο «Σουλτάνος» και κηρύχθηκε επιλέξιμη το 1999. Αλλά η άνοδος του ισλαμιστικού κόμματος του Ερντογάν τρόμαξε τα κράτη-μέλη που ήταν ήδη επιφυλακτικά στο να επιτρέψουν την ένταξη ενός κράτους με μουσουλμανική πλειοψηφία.

Υπάρχει έντονη υποψία στην Τουρκία, που ενθαρρύνεται από τον Ερντογάν και το κόμμα του, ότι η ένταξη στην ΕΕ είναι πλέον εκτός συζήτησης, ανεξάρτητα από το ποιος είναι πρόεδρος. Αλλά η επανεκλογή του Ερντογάν τον Μάιο εξασφάλισε ότι η πρόταση αυτή δεν μπορεί να δοκιμαστεί τουλάχιστον για άλλα πέντε χρόνια, υποστηρίζει ο αρθρογράφος.

My latest: #Erdogan‘s bald-faced blackmail of NATO over Sweden will further weaken #Turkey‘s case for membership of the European Union, says @ghoshworld https://t.co/BzgaDOQO2P via @opinion

— Bobby Ghosh (@ghoshworld) July 10, 2023