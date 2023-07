H Beijing Electric Vehicle Co. (BJEV), η θυγατρική εταιρίας της Beijing Automotive Group Co., Ltd. (BAIC Group), για την παραγωγή ηλεκτροκίνητων οχημάτων τεχνολογίας NEV πώλησε 35.191 οχήματα στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Οι πωλήσεις της εταιρίας κατέγραψαν ετήσια αύξηση 106,88% κατά την ίδια περίοδο, όπως ανακοίνωσε η μητρική της εταιρία BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.

Για το μήνα Ιούνιο, η εταιρία πώλησε 11.224 οχήματα σε σύγκριση με τα 3.597 οχήματα που είχε πωλήσει στη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου το 2022.

