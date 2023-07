Η αστυνομία του Χάμπτον δήλωσε στο Channel 2 Action News ότι πρόκειται για μια “δυναμική” κατάσταση. Οι αρχές δήλωσαν ότι αναζητούν έναν δράστη στην περιοχή της McDonough Street.

Η αστυνομία περιέγραψε τον δράστη ως έναν άνδρα 50-55 ετών, ο οποίος είναι περίπου 1,80 μ. και ο οποίος φορούσε σκούρο πουκάμισο με κόκκινη απόχρωση.

Τελευταία φορά εθεάθη μέσα σε ένα μαύρο GMC Arcadia του 2017 με αριθμό κυκλοφορίας DHF756, ανέφεραν οι αστυνομικοί, που έσπευσαν στην περιοχή των πυροβολισμών.

Hampton police told WSB that at least four people have been shot and killed, and the shooter has not yet been caught.https://t.co/4RnbaHaXov

— CBS2 News (@CBS2Boise) July 15, 2023