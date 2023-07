Πυρκαγιά ξέσπασε σε στρατόπεδο στην περιοχή Κίροφσκι της χερσονήσου της Κριμαίας, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Σεργκέι Αξιόνοφ μέσω Telegram.

Η πυρκαγιά είχε αποτέλεσμα να κλείσει ο κοντινός αυτοκινητόδρομος της Ταυρίδας, ανέφερε ο κ. Αξιόνοφ.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine έκανε λόγο για εκρήξεις στη στρατιωτική βάση.

Κατά τον κ. Αξιόνοφ, πάνω από 2.000 κάτοικοι της περιοχής θα χρειαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας της πυρκαγιάς. «Σχεδιάζεται να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι τεσσάρων κοινοτήτων προσωρινά — πρόκειται για πάνω από 2.000 ανθρώπους», διευκρίνισε.

💥 Russia’s munitions warehouse in occupied Crimea has been destroyed. pic.twitter.com/kg7sVWzBLm

— Igor Sushko (@igorsushko) July 19, 2023