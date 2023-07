Ο επικεφαλής της Διαστημικής Υπηρεσίας της Ινδίας ανέφερε ότι ο τεράστιος μεταλλικός κύλινδρος, ο οποίος ξεβράστηκε σε παραλία στην Αυστραλία, ήταν σίγουρα μέρος ενός πυραύλου, αλλά δεν είναι σίγουρο εάν είναι ινδικός ή όχι.

«Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι δικό μας αν δεν το αναλύσουμε» δήλωσε ο S Somanath στο BBC.

Υπήρξαν διάφορα σενάρια για το αγνώστου προέλευσης αντικείμενο από τότε που ανακαλύφθηκε στην παραλία Green Head, περίπου 250 χιλιόμετρα βόρεια του Περθ στην Αυστραλία, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Κάποιοι, μάλιστα, ισχυρίστηκαν ότι μπορεί να προέρχεται από την τελευταία εκτόξευση της Ινδίας στο φεγγάρι, την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο, οι ειδικοί απέκλεισαν γρήγορα κάτι τέτοιο.

Το κυλινδρικό αντικείμενο, πλάτους περίπου 2,5 μέτρων και μήκους μεταξύ 2,5 με 3 μέτρα, έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στους κατοίκους της παραλίας Green Head. Αρχικά, εικάστηκε ότι τα συντρίμμια θα μπορούσαν να είναι μέρος του MH370 –ενός αεροπλάνου που χάθηκε στα ανοιχτά της δυτικής ακτής της Αυστραλίας το 2014 με 239 επιβάτες.

