Η νότια Ευρώπη να βρίσκεται στο έλεος του καύσωνα, στη Βόρεια Ευρώπη, ωστόσο, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Σε βίντεο που τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, φαίνεται η στιγμή που σαρωτικός ανεμοστρόβιλος διαπερνά το Μιλάνο.

Το τρομακτικό βίντεο δείχνει στέγες να ξεριζώνονται στους δρόμους του Μιλάνου, οι οποίοι είναι γεμάτοι με πεσμένα δέντρα και κατεστραμμένα κτήρια. Η πόλη χτυπήθηκε από τον άνεμο και τη βροχή, προτού ο ανεμοστρόβιλος αρχίσει να σαρώνει τους δρόμους γύρω στις 11 π.μ. τοπική ώρα. Η έκταση των ζημιών παραμένει ασαφής, αλλά οι πυροσβέστες έχουν σταλεί σε περισσότερες από 110 κλήσεις για διασώσεις ανθρώπων

Πολλές περιοχές έχουν πλημμυρίσει, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι αρκετοί έχουν τραυματιστεί, όπως αναφέρει ο ιταλικός μετεωρολογικός δικτυακός τόπος MeteoWeb.

Ένα φορτηγάκι παρασύρθηκε επίσης σε κανάλι στο χωριό Μπουμπιάνο. Ευτυχώς, ο οδηγός κατάφερε να βγει με ασφάλεια. Ένας άλλος οδηγός στάθηκε τυχερός, όταν επέζησε από πτώση δέντρου στο αυτοκίνητό του στο Cinisello Balsamo, σύμφωνα με την thesun.co.uk.

BREAKING: A damaging tornado has impacted densely populated portions of the Milan metro, specifically Cernusco sul Naviglio, Lombardy, NW Italy about 2 hours ago. pic.twitter.com/I1EyaE4rsx

— Nahel Belgherze (@WxNB_) July 21, 2023