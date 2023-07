Financial Times: Η Ευρώπη ζεματάει και παλεύει να προσαρμοστεί σε θερμοκρασίες ρεκόρ Financial Times: Μεσογειακές χώρες κλείνουν τουριστικά αξιοθέατα και ενισχύουν την υγειονομική περίθαλψη για ασθένειες που σχετίζονται με τη ζέστη, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times.