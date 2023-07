Τις ευχές του στον ελληνικό λαό για τις φωτιές, που μαίνονται σε πολλές περιοχές της χώρας μας, εξέφρασε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την ομιλία του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Η Τουρκική Δημοκρατία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την Ελλάδα στην καταπολέμηση των πυρκαγιών» δήλωσε ο Ερντογάν, μεταφέροντας τις καλύτερες ευχές στον ελληνικό λαό, ιδιαίτερα στους κατοίκους της Ρόδου.

