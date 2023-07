Η πυρκαγιά, που μαίνεται σε φορτηγό πλοίο ανοικτά των ολλανδικών ακτών, μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANP, επικαλούμενο το Λιμενικό Σώμα της Ολλανδίας.

Η πυρκαγιά σε ένα πλοίο που μεταφέρει 3.000 οχήματα έχει προκαλέσει τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό πολλών άλλων, ανέφερε το ΑΝΡ.

Burning ship, 23 crew members, 2587 cars on board (25 electric). Danger of sinking – 1 crew dead. Panamanian ship Fremantle Highway was on its way from Bremerhaven in Germany to Port Said in Egypt. #Ameland #Netherlands #Germany https://t.co/zNQTZdmAlI

Εκπρόσωπος του Λιμενικού της Ολλανδίας δήλωσε στο AFP πως η ομάδα των διασωστών, η οποία έχει επιφορτιστεί με την κατάσβεση της πυρκαγιάς, δεν μπορεί ακόμη να το κάνει καθώς το πλοίο δεν έχει σταθεροποιηθεί.

Εν τω μεταξύ, ένας ναυτικός έχασε τη ζωή του και «πολλοί» άλλοι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο φορτηγό πλοίο Fremantle Highway, υπό σημαία Παναμά, καθώς έπλεε σε θαλάσσια περιοχή στα ανοικτά των ολλανδικών ακτών.

Footage shows smoke billowing from a cargo ship that caught fire off the coast of the Netherlands in the North Sea, killing at least one person and injuring several. https://t.co/5yz62ZqNXx pic.twitter.com/S4ebIuq4r3

— Sky News (@SkyNews) July 26, 2023