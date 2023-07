Είναι η συγκλονιστική στιγμή που το πρωί της Τετάρτης, περαστικοί στη Νέα Υόρκη κατέγραψαν έναν γερανό να καταρρέει σε γειτονικό ουρανοξύστη, αφού έπιασε φωτιά.

Ο οικοδομικός εξοπλισμός και τα συντρίμμια έπεσαν κοντά στην 41η και 10η Λεωφόρο, στο Μανχάταν, γύρω στις 7:40 π.μ. (τοπική ώρα).

FDNY units are currently operating at a crane collapse and fire at 550 Tenth Avenue in Manhattan. pic.twitter.com/AvzlymMEtp — FDNY (@FDNY) July 26, 2023

Οι πληροφορίες από το nypost.com αναφέρουν πως το άνδρες από το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης έσπευσαν στο σημείο. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός πυροσβέστη, μετά την πτώση του γερανού. Ο πυροσβέστης και οι τέσσερις πολίτες υπέστησαν τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή τους. Τα κοντινά κτήρια εκκενώθηκαν υπό τον φόβο κατάρρευσης.

FDNY units are currently operating at a crane collapse and fire at 550 Tenth Avenue in Manhattan. Please avoid the area of 10th Avenue and 11th Avenue from West 41 Street to West 42 Street. Please use alternate routes and expect traffic in the area. pic.twitter.com/lEc03WwnWd — NYC Mayor’s Office (@NYCMayorsOffice) July 26, 2023

«Μονάδες του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης επιχειρούν αυτήν τη στιγμή σε κατάρρευση γερανού και πυρκαγιά στο Μανχάταν» έγραψε η υπηρεσία στο Twitter μαζί με συγκλονιστικά πλάνα από καπνούς που βγαίνουν από τον γερανό.

Just watched a crane fall and pummel a building on the other side of the block! #nyc #fire pic.twitter.com/YFyaurRglN — Jimmy 💃🏻 (@jimmy_farring) July 26, 2023

Η Αστυνομία κάλεσε τους Νεοϋορκέζους να αποφύγουν την περιοχή. «Παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικές διαδρομές και να περιμένετε κίνηση στην περιοχή» έγραψε στο Twitter.

ADVISORY: Due to a crane collapse, please avoid the area of 10th Avenue and 11th Avenue from West 41 Street to West 42 Street. Please use alternate routes and expect traffic in the area. pic.twitter.com/gpXIs4nF2s — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 26, 2023

