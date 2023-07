Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν όταν εξερράγησαν πυροτεχνήματα που φυλάσσονταν σε αποθήκη, στη νότια Ταϊλάνδη, όπως ανέφεραν οι τοπικές Αρχές.

Τα πυροτεχνήματα εξερράγησαν και προκάλεσαν πυρκαγιά σε παράνομη αποθήκη στην αγορά Μούνο της περιφέρειας Σου-νγκάι Κόλοκ, στη νότια επαρχία Ναρατιβάτ που συνορεύει με τη Μαλαισία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, Σανάν Πονγκάσορν.

«Έχουμε εννέα θανάτους προς το παρόν, αλλά ίσως υπάρχουν και άλλοι επειδή βρέθηκαν σοροί που δεν έχουν ταυτοποιηθεί».

#Narathiwat #Thailand🇹🇭- Explosion blast at firecracker warehouse within Market in #Muno tambon of #SuNgaiKolok with damage seen among several buildings outside Kampong Noodle Shop as rescue operation ongoing (📹Nuru Saro Yu) pic.twitter.com/gmCCvtZlcq

— CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) July 29, 2023