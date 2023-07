Συγκλονιστικά βίντεο κατέγραψε την κατάσταση που επικράτησε έπειτα από έκρηξη στο Πακιστάν, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που διοργάνωσε το ισλαμιστικό κόμμα Jamiat Ulema-e-Islam – Fazl (JUI). Μέχρι στιγμής, εκτιμάται πως από την έκρηξη έχουν σκοτωθεί περισσότερα από 40 άτομα και έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 150.

Όπως μεταδίδει το BBC, η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Μπατζάρ, στα βορειοδυτικά του Πακιστάν, όπου πραγματοποιούσε συγκέντρωση το JUI, και ήταν πολύ ισχυρή.

Deadly explosion (suspected suicide bombing) occured during a large gathering of #JUI in district #Bajaur, #KP.

