Ουκρανία: Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 2/8, ότι σιλό σιτηρών υπέστη ζημιές έπειτα από ρωσική επίθεση εναντίον του λιμανιού Ισμαήλ στον ποταμό Δούναβη.

“Ένας ακόμη ανελκυστήρας στο λιμάνι Ισμαήλ, στην περιοχή της Οδησσού, υπέστη ζημιές από τους Ρώσους. Τα ουκρανικά σιτηρά μπορούν να θρέψουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο”, ανέφερε το υπουργείο στο Twitter.

Russia attacked the Port of Izmail last night

It’s Ukraine’s largest port on the Danube delta & is located just across the border from Romania (NATO member)

15% of the city’s population are Romanians & Bulgarians

Many ethnic Turks also live there. pic.twitter.com/dOfQxmONd1

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 2, 2023