Τεράστια είναι η καταστροφή στο πλημμυρισμένο Πεκίνο από την ιστορική βροχόπτωση που σημειώθηκε, καθώς οι μετεωρολόγοι αναφέρουν πως είναι η χειρότερη που υπήρξε τουλάχιστον τα τελευταία 140 χρόνια.

Ολόκληρες ζώνες της βόρειας Κίνας έχουν καλυφθεί από καφεκίτρινα νερά, στα οποία επιπλέουν τόνοι απορριμμάτων, μετά την «ιστορική» βροχόπτωση που έπληξε τις τελευταίες ημέρες το Πεκίνο και τα περίχωρά του.

Χείμαρροι αυτού του δύσοσμου μείγματος χύθηκαν σε πάρκο, στα προάστια της πρωτεύουσας, ενώ οι κυριότερες οδικές αρτηρίες που συνδέουν τις πόλεις της επαρχίας Χεμπέι, στα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, έχουν μετατραπεί σε πραγματικά ποτάμια.

Clips of #Floods in #China and Why a Single Rainfall Can Be So Devastating? (You must watch to the end! And turn on CC) #CCP #Chinanews #Beijing #Xijinping pic.twitter.com/p2e1ibXVBS

Σε αεροφωτογραφίες που τράβηξε το Γαλλικό Πρακτορείο σε μια από αυτές τις πόλης, τη Ζουοζού, διακρίνονται βιτρίνες καταστημάτων και οροφές αυτοκινήτων που πλέουν στα λασπωμένα νερά, τα οποία κατέκλυσαν και πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Φορώντας κράνη διασώστες με φουσκωτά σκάφη μεταφέρουν φαγητό, ψωμί και πόσιμο νερό στους κατοίκους της Ζουοζού, πολλοί από τους οποίους έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και με κομμένο το τηλέφωνο.

The river course in the west of #Beijing after the heavy rain The maximum #rainfall in Beijing this time was 744.8 mm, the highest since Beijing had meteorological records in 1860! #Beijingfloods #ClimateEmergency

📽️@yangyubin1998 pic.twitter.com/mbBCXgepEO

— sudhakar (@naidusudhakar) August 2, 2023