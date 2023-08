Έληξε ο συναγερμός που σήμανε στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, όπου ισχυρές δυνάμεις της Aστυνομίας πραγματοποίησαν μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης έπειτα από αναφορές για «ένοπλο» σε κτήριο της Γερουσίας.

Η γύρω περιοχή αποκλείστηκε, ενώ η Aστυνομία με αναρτήσεις στο Τwitτer κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 14:30 το μεσημέρι της Τετάρτης (τοπική ώρα – 21:30 ώρα Ελλάδος) όταν το τηλεφωνικό κέντρο άμεσης δράσης (911) ενημερώθηκε για «επεισόδιο με πυροβολισμό».

Η Αστυνομία του Καπιτωλίου ζήτησε από όλους όσοι βρίσκονταν μέσα σε κτήριο γραφείων της Γερουσίας να αναζητήσουν καταφύγιο λόγω της αναφοράς για παρουσία ενόπλου.

Οι περισσότεροι γερουσιαστές απουσιάζουν λόγω θερινών διακοπών, αλλά υπάρχουν αρκετοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι σε καφετέριες και τεχνικοί που εκτελούν εργασίες συντήρησης.

Ο εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον (MPD), Χιου Κάροου, δήλωσε πως παρά τις έρευνες «δεν εντοπίστηκε ένοπλος ούτε κάποιος τραυματίας» κατά την επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας.

Τελικά, λίγα λεπτά μετά τις 16:00 (τοπική ώρα, 23:00 ώρα Ελλάδος), η Αστυνομία του Καπιτωλίου γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στο Twitter ότι ολοκληρώθηκαν οι έρευνες σε όλα τα κτήρια, υπογραμμίζοντας πως «δεν υπάρχει ενεργή απειλή».

4:04 pm: All buildings have been cleared at this time. The buildings have not been reopened.

— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 2, 2023