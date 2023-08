Με μαύρα πανιά διαδηλωτές της Greenpeace αποφάσισαν να καλύψουν το σπίτι του Βρετανού πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να διαμαρτυρηθούν για την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησής του

Σε φωτογραφία, που αναρτήθηκε στο Twitter, από την οργάνωση της Greenpeace στο Ηνωμένο Βασίλειο εικονίζονται τέσσερις διαδηλωτές πάνω στη στέγη της κατοικίας να την καλύπτουν με μαύρο ύφασμα, ενώ δύο άλλοι κρατούν ένα πανό που γράφει «Ρίσι Σούνακ – Πετρελαϊκά κέρδη ή το μέλλον μας;».

BREAKING: Greenpeace releases footage of activists covering Rishi Sunak’s £2m mansion in oil-black fabric after climbing on to the roof of the property in Yorkshire.

Ο Σούνακ είχε δηλώσει την περασμένη Τετάρτη πως επρόκειτο να αναχωρήσει το ίδιο βράδυ για διακοπές.

Πηγή στο πρωθυπουργικό γραφείο στην Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε πως ο Σούνακ δεν πρόκειται να απολογηθεί για το γεγονός ότι υποστηρίζει την διεξαγωγή νέων ερευνών στη Βρετανία για πετρέλαιο και αέριο.

Η ίδια πηγή δήλωσε πως η Αστυνομία παρακολουθεί την διαμαρτυρία και πως ορθώς η Βρετανία επιδιώκει να χρησιμοποιήσει εγχώριους πόρους, «ώστε να μην εξαρτώμεθα ποτέ από εισβολείς όπως ο Πούτιν για την ενέργειά μας».

🚨BREAKING: Climbers are on the roof of Rishi Sunak’s mansion draping it in 200 metres of oily-black fabric to drive home the dangerous consequences of a new drilling frenzy.#StopRosebank #NoNewOil pic.twitter.com/oeb36Wi2QU

— Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) August 3, 2023